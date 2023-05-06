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Матвеев Петр Иванович
Матвеев Петр Иванович
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
22.05.1947
Пол
Мужской
Отец
Матвеев Иван Николаевич
1914 г.р.
Мать
Матвеева (Антонова) Мария
Дети
Не указаны
Добавил:
ЛТ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.05.1947
Отец:
Матвеев Иван Николаевич
Мать:
Матвеева Мария
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