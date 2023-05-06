Матвеев Петр Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Матвеев Петр Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.05.1947

Пол

Мужской

Добавил:

ЛТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.05.1947

Отец: Матвеев Иван Николаевич

Мать: Матвеева Мария

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