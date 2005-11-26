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Алыпов Александр Афанасьевич

Место рождения

Комяк, Можгинский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

21.01.1935

Дата смерти

26.11.2005

Пол

Мужской

Отец

1909 г.р.

Мать

1911 г.р.

Жена

1931 г.р.

Дети

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Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.01.1935

Отец: Алыпов Афанасий Демидович

Мать: Алыпова Евдокия Егоровна

Комяк, Можгинский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
1960

Жена: Мокрополова Мария Георгиевна

Рождение ребёнка
16.07.1961

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Мокрополова Мария Георгиевна

г.Камбарка
Рождение ребёнка
23.02.1963

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Мокрополова Мария Георгиевна

Смерть
26.11.2005
Сосновый Бор, Сосновоборский, Ленинградская область
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