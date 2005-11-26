Алыпов Александр Афанасьевич
Место рождения
Дата рождения21.01.1935
Дата смерти26.11.2005
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.01.1935
Бракосочетание
1960
Рождение ребёнка
16.07.1961
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Мокрополова Мария Георгиевна
г.Камбарка
Рождение ребёнка
23.02.1963
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Мокрополова Мария Георгиевна
Смерть
26.11.2005
Сосновый Бор, Сосновоборский, Ленинградская область