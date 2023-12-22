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(Васильева) Евдокия

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Место рождения

Раздор, Камызякский муниципальный район, Астраханская область

Дата рождения

06.02.1924

Дата смерти

27.11.1975

Пол

Женский

Отец

1900 г.р.

Мать

1900 г.р.

Муж

1926 г.р.

Дети

1949 г.р.
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1960 г.р.
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Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.02.1924

Отец: Васильев Михаил

Мать: Ольга

Раздор, Камызякский муниципальный район, Астраханская область
Рождение ребёнка
20.01.1949

Сын: Старожук Иван

Отец ребёнка: Старожук Василий

Белоглинка, Ульчский муниципальный район, Хабаровский край
Рождение ребёнка
13.10.1955

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Николаев Владимир

Николаевск-на-Амуре, Николаевский муниципальный район, Хабаровский край
Рождение ребёнка
27.02.1960

Сын: Васильев Валерий

Отец ребёнка: Николаев Владимир

Тыр, Ульчский муниципальный район, Хабаровский край
Рождение ребёнка
06.06.1968

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Николаев Владимир

Тыр, Ульчский муниципальный район, Хабаровский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Старожук Василий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Николаев Владимир

Смерть
27.11.1975
Тыр, Ульчский муниципальный район, Хабаровский край
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