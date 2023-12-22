(Васильева) Евдокия
Место рождения
Дата рождения06.02.1924
Дата смерти27.11.1975
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.02.1924
Отец: Васильев Михаил
Мать: Ольга
Рождение ребёнка
20.01.1949
Сын: Старожук Иван
Отец ребёнка: Старожук Василий
Белоглинка, Ульчский муниципальный район, Хабаровский край
Рождение ребёнка
13.10.1955
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Николаев Владимир
Николаевск-на-Амуре, Николаевский муниципальный район, Хабаровский край
Рождение ребёнка
27.02.1960
Сын: Васильев Валерий
Отец ребёнка: Николаев Владимир
Рождение ребёнка
06.06.1968
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Николаев Владимир
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Старожук Василий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Николаев Владимир
Смерть
27.11.1975