Власов Николай Яковлевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Власов Николай Яковлевич

Место рождения

Сохрановка, Чертковский муниципальный район, Ростовская область

Дата рождения

13.04.1924

Дата смерти

09.07.1988

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ДЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.04.1924

Отец: не указан

Мать: не указана

Сохрановка, Чертковский муниципальный район, Ростовская область
Рождение ребёнка
16.08.1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Власова Елена Александровна

Москва, город федерального значения Москва
Смерть
09.07.1988
Чехов, Чехов, Московская область
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