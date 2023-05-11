Власов Николай Яковлевич
Место рождения
Дата рождения13.04.1924
Дата смерти09.07.1988
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.04.1924
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
16.08.1954
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Власова Елена Александровна
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
09.07.1988
Чехов, Чехов, Московская область