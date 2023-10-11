Крючкова Вера
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кислицина Татьяна Викторовна
Отец ребёнка: Крючков Виктор Павлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Маркина Вера Викторовна
Отец ребёнка: Крючков Виктор Павлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ильина Маргарита Викторовна
Отец ребёнка: Крючков Виктор Павлович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно