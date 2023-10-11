Крючкова Вера — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКрючкова Вера

Крючкова Вера

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кислицина Татьяна Викторовна

Отец ребёнка: Крючков Виктор Павлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Маркина Вера Викторовна

Отец ребёнка: Крючков Виктор Павлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ильина Маргарита Викторовна

Отец ребёнка: Крючков Виктор Павлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Крючков Виктор Павлович

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close