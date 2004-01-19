Половникова (Кузнецова) Таисья Степановна
Место рожденияКошаево
Дата рождения06.10.1926
Дата смерти19.01.2004
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.10.1926
Отец: не указан
Мать: не указана
Кошаево
Бракосочетание
01.06.1947
Симинчи, Артинский, Свердловская область
Рождение ребёнка
17.04.1957
Сын: Половников Николай Васильевич
Отец ребёнка: Половников Василий Гаврилович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Половников Василий Гаврилович
Смерть
19.01.2004
Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область