Половникова (Кузнецова) Таисья Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Половникова (Кузнецова) Таисья Степановна

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Место рождения

Кошаево

Дата рождения

06.10.1926

Дата смерти

19.01.2004

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1922 г.р.

Дети

1957 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.10.1926

Отец: не указан

Мать: не указана

Кошаево
Бракосочетание
01.06.1947

Муж: Половников Василий Гаврилович

Симинчи, Артинский, Свердловская область
Рождение ребёнка
17.04.1957

Сын: Половников Николай Васильевич

Отец ребёнка: Половников Василий Гаврилович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Половников Василий Гаврилович

Смерть
19.01.2004
Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
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