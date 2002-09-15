Маркина Наталья Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.09.2002
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
05.09.2002
Сын: Штоц Александр Геннадьевич
Отец ребёнка: Штоц Геннадий
Рождение
15.09.2002
Отец: Маркин Александр Иванович
Мать: Жилина Галина
Рождение ребёнка
22.01.2008
Отец ребёнка: Штоц Геннадий
Рождение ребёнка
17.07.2018
Дочь: Штоц Мария Геннадьевна
Отец ребёнка: Штоц Геннадий
Рождение ребёнка
17.07.2018
Дочь: Штоц Екатерина Геннадьевна
Отец ребёнка: Штоц Геннадий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Штоц Геннадий