Маркина Наталья Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Маркина Наталья Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.09.2002

Пол

Женский

Добавил:

ВН
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
05.09.2002

Сын: Штоц Александр Геннадьевич

Отец ребёнка: Штоц Геннадий

Рождение
15.09.2002

Отец: Маркин Александр Иванович

Мать: Жилина Галина

Рождение ребёнка
22.01.2008

Сын: Штоц Алексей Геннадьевич

Отец ребёнка: Штоц Геннадий

Рождение ребёнка
17.07.2018

Дочь: Штоц Мария Геннадьевна

Отец ребёнка: Штоц Геннадий

Рождение ребёнка
17.07.2018

Дочь: Штоц Екатерина Геннадьевна

Отец ребёнка: Штоц Геннадий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Штоц Геннадий

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