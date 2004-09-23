Мердеева Людмила Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения03.08.1959
Дата смерти23.09.2004
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.08.1959
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.02.1979
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
10.09.1981
Дочь: Яфаева Анастасия Маратовна
Отец ребёнка: Мердеев Марат Шарибзянович
Рождение ребёнка
03.11.1986
Дочь: Мистрюкова Оксана Маратовна
Отец ребёнка: Мердеев Марат Шарибзянович
Смерть
23.09.2004