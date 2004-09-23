Мердеева Людмила Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мердеева Людмила Андреевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.08.1959

Дата смерти

23.09.2004

Пол

Женский

Добавил:

СШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.08.1959

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.02.1979

Сын: Мердеев Денис Маратович

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
10.09.1981

Дочь: Яфаева Анастасия Маратовна

Отец ребёнка: Мердеев Марат Шарибзянович

Рождение ребёнка
03.11.1986

Дочь: Мистрюкова Оксана Маратовна

Отец ребёнка: Мердеев Марат Шарибзянович

Смерть
23.09.2004
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