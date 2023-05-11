Елисеев Григорей Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЕлисеев Григорей Иванович

Елисеев Григорей Иванович

Место рождения

Верхний Авзян, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Елисеев Иван Федорович

Мать: Елисеева Мария Васильевна

Верхний Авзян, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Елисеева Дарья Григорьевна

Мать ребёнка: Елисеева Прасковья Пимановна

Верхний Авзян, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Елисеева Авдотья Григорьевна

Мать ребёнка: Елисеева Прасковья Пимановна

Верхний Авзян, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Елисеева Агапия Григорьевна

Мать ребёнка: Елисеева Прасковья Пимановна

Верхний Авзян, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Елисеева Варвара Григорьевна

Мать ребёнка: Елисеева Прасковья Пимановна

Верхний Авзян, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Елисеева Прасковья Пимановна

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close