Елисеев Григорей Иванович
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Елисеев Иван Федорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Елисеева Дарья Григорьевна
Мать ребёнка: Елисеева Прасковья Пимановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Елисеева Авдотья Григорьевна
Мать ребёнка: Елисеева Прасковья Пимановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Елисеева Агапия Григорьевна
Мать ребёнка: Елисеева Прасковья Пимановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Елисеева Варвара Григорьевна
Мать ребёнка: Елисеева Прасковья Пимановна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно