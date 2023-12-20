Бабышев Babashoff Иван Sr. Исаевич I — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бабышев Babashoff Иван Sr. Исаевич I

Место рождения

Саратовская губерния, Актарский или Балашовский уезд?

Дата рождения

1826

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1809 г.р.

Мать

1813 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826

Отец: Бабышев Исай Александрович

Мать: Бабышева Екатерина

Саратовская губерния, Актарский или Балашовский уезд?
Место жительства
1846
Чамбарак, Община Чамбарак, Гехаркуникская область
Из Саратовской губернии, Аткарский или Балашовский уезд (по книге Долженко В.И. «Хозяйственный и общественный быт русских крестьян восточной Армении: конец 19-начало 20 вв»
Упоминание
1873
Селение Михайловка,Елисаветпольскойг убернии, ныне Азербайджан.
В Караскую область не переехали. Остались жить в Михайловке.
Упоминание
Неизвестно
Вероисповедание | Молоканин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
Чамбарак, Община Чамбарак, Гехаркуникская область
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