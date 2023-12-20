Бабышев Babashoff Иван Sr. Исаевич I
Место рожденияСаратовская губерния, Актарский или Балашовский уезд?
Дата рождения1826
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
1826
Отец: Бабышев Исай Александрович
Мать: Бабышева Екатерина
Саратовская губерния, Актарский или Балашовский уезд?
Место жительства
1846
Из Саратовской губернии, Аткарский или Балашовский уезд (по книге Долженко В.И. «Хозяйственный и общественный быт русских крестьян восточной Армении: конец 19-начало 20 вв»
Упоминание
1873
Селение Михайловка,Елисаветпольскойг убернии, ныне Азербайджан.
В Караскую область не переехали. Остались жить в Михайловке.
Упоминание
Неизвестно
Вероисповедание | Молоканин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно