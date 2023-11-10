Кузьмичёва (Власова) Наталья Владимировна
Место рождения
Дата рождения15.08.1886 ст.
Дата смертиПосле 1915
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
15.08.1886 ст.
Ильинская церковь села Княжей МК 56-13-41 стр.58-59 (Рождение №-36ж)
Крещение
17.08.1886 ст.
Крёстный отец: Грязнов Сергей Дмитриевич - Кологривский мещанин из с.Ильинское Крёстная мать: Соколова Настасья Фёдоровна - вдовая, после 1-го брака
Бракосочетание
26.10.1903 ст.
Рождение ребёнка
06.08.1905 ст.
Дочь: Наталья Александровна
Отец ребёнка: Кузьмичёв Александр Захарович
Бессоново, Паломская волость, Кологривский уезд
Ильинская церковь села Княжей МК 56-13-44 стр.26-27 (Рождение №-55ж)
Смерть
После 1915
Похороны
Неизвестно