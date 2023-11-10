Кузьмичёва (Власова) Наталья Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кузьмичёва (Власова) Наталья Владимировна

Место рождения

Токариха, Паломская волость, Кологривский уезд

Дата рождения

15.08.1886 ст.

Дата смерти

После 1915

Пол

Женский

Добавил:

MS
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.08.1886 ст.

Отец: Власов Владимир Дмитриевич

Мать: Власова Мария Захаровна

Токариха, Паломская волость, Кологривский уезд
Ильинская церковь села Княжей МК 56-13-41 стр.58-59 (Рождение №-36ж)
Крещение
17.08.1886 ст.
Ильинское, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Крёстный отец: Грязнов Сергей Дмитриевич - Кологривский мещанин из с.Ильинское Крёстная мать: Соколова Настасья Фёдоровна - вдовая, после 1-го брака
Бракосочетание
26.10.1903 ст.

Муж: Кузьмичёв Александр Захарович

Ильинское, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
06.08.1905 ст.

Дочь: Наталья Александровна

Отец ребёнка: Кузьмичёв Александр Захарович

Бессоново, Паломская волость, Кологривский уезд
Ильинская церковь села Княжей МК 56-13-44 стр.26-27 (Рождение №-55ж)
Смерть
После 1915
Похороны
Неизвестно
Ильинское, Кологривский муниципальный район, Костромская область
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