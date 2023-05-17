Шуганова (Бабина) Васса Галактионовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шуганова (Бабина) Васса Галактионовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ФК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Бабин Галактион Матвеевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шуганов Николаевич

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шуганов Сергей

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шуганов Матвей

Отец ребёнка: не указан

Смерть
Неизвестно
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