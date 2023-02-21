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- Федосья Алексеевна

Место рождения

д. Урванцовская (Вятская округа, Спенцынский оброчный стан)

Дата рождения

Вычислено 1770 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Вычислено 1793 г.р.

Добавил:

ДЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1770 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

д. Урванцовская (Вятская округа, Спенцынский оброчный стан)
Рождение ребёнка
Вычислено 1793 ст.

Сын: Лысов Матвей Тихонович

Отец ребёнка: Лысов Тихон Яковлевич

Алешинская, Орловский уезд, Вятская губерния
Смерть
Неизвестно
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