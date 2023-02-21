- Федосья Алексеевна
Место рожденияд. Урванцовская (Вятская округа, Спенцынский оброчный стан)
Дата рожденияВычислено 1770 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Вычислено 1770 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
д. Урванцовская (Вятская округа, Спенцынский оброчный стан)
Рождение ребёнка
Вычислено 1793 ст.
Отец ребёнка: Лысов Тихон Яковлевич
Алешинская, Орловский уезд, Вятская губерния
Смерть
Неизвестно