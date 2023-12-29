Полковая - Воронова Татьяна Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Полковая - Воронова Татьяна Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.05.1969

Пол

Женский

Добавил:

ЯВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.05.1969

Отец: Воронов Михаил Алексеевич

Мать: Чернокалова - Воронова Валентина Александровна

Рождение ребёнка
08.10.1990

Дочь: Полковая - Девятых Екатерина Александровна

Отец ребёнка: Полковой Александр Анатольевич

Рождение ребёнка
25.06.2000

Сын: Полковай Алексей Александрович

Отец ребёнка: Полковой Александр Анатольевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Полковой Александр Анатольевич

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