Полковая - Воронова Татьяна Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.05.1969
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.05.1969
Рождение ребёнка
08.10.1990
Дочь: Полковая - Девятых Екатерина Александровна
Отец ребёнка: Полковой Александр Анатольевич
Рождение ребёнка
25.06.2000
Сын: Полковай Алексей Александрович
Отец ребёнка: Полковой Александр Анатольевич
Бракосочетание
Неизвестно