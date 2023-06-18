Пинчук Елена Анатольевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПинчук Елена Анатольевна

Пинчук Елена Анатольевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1941 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Пинчук Анатолий Лазаревич

Мать: не указана