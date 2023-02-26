Гвоздева (Масягина) Дарья Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гвоздева (Масягина) Дарья Васильевна

Место рождения

д.Ваулино Можайского р-она Московской обл.

Дата рождения

1889

Дата смерти

Около 1971

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1889

Отец: не указан

Мать: не указана

д.Ваулино Можайского р-она Московской обл.
Рождение ребёнка
1906

Сын: Гвоздев Василий Андреевич

Отец ребёнка: Гвоздев Андрей

Московская обл., Рузский р-н, Макеихский с/с, д. Алексино
Рождение ребёнка
1911

Дочь: Никитина Елена Андреевна

Отец ребёнка: Гвоздев Андрей

д.Ваулино Можайского р-она Московской обл.
Рождение ребёнка
1917

Дочь: Валентина

Отец ребёнка: Гвоздев Андрей

Смерть
Около 1971
г.Москва
Похороны
Неизвестно
г.Москва
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