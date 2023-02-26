Гвоздева (Масягина) Дарья Васильевна
Место рожденияд.Ваулино Можайского р-она Московской обл.
Дата рождения1889
Дата смертиОколо 1971
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1889
Отец: не указан
Мать: не указана
д.Ваулино Можайского р-она Московской обл.
Рождение ребёнка
1906
Сын: Гвоздев Василий Андреевич
Отец ребёнка: Гвоздев Андрей
Московская обл., Рузский р-н, Макеихский с/с, д. Алексино
Рождение ребёнка
1911
Дочь: Никитина Елена Андреевна
Отец ребёнка: Гвоздев Андрей
д.Ваулино Можайского р-она Московской обл.
Рождение ребёнка
1917
Дочь: Валентина
Отец ребёнка: Гвоздев Андрей
Смерть
Около 1971
г.Москва
Похороны
Неизвестно
г.Москва