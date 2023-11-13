Романова Екатерина Кирилловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.12.1872
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.12.1872
Рождение ребёнка
29.10.1894
Рождение ребёнка
24.06.1896
Дочь: Мелехова Анна Василиевна
Отец ребёнка: Романов Василий Яковлевич
Рождение ребёнка
20.11.1898
Рождение ребёнка
09.06.1901
Сын: Романов Никита Василиевич
Отец ребёнка: Романов Василий Яковлевич
Рождение ребёнка
16.01.1904
Дочь: Романова Татьяна Василиевна
Отец ребёнка: Романов Василий Яковлевич
Рождение ребёнка
01.01.1905
Дочь: Романова Прасковья Василиевна
Отец ребёнка: Романов Василий Яковлевич
Рождение ребёнка
15.11.1908
Сын: Романов Михаил Васильевич
Отец ребёнка: Романов Василий Яковлевич
Рождение ребёнка
26.02.1910
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно