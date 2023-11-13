Романова Екатерина Кирилловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Романова Екатерина Кирилловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.12.1872

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.12.1872

Отец: Ненашев Кирилл Данилович

Мать: Ненашева Домна Прохоровна

Рождение ребёнка
29.10.1894

Сын: Романов Иван Василиевич

Отец ребёнка: Романов Василий Яковлевич

Рождение ребёнка
24.06.1896

Дочь: Мелехова Анна Василиевна

Отец ребёнка: Романов Василий Яковлевич

Рождение ребёнка
20.11.1898

Сын: Романов Иван Василиевич

Отец ребёнка: Романов Василий Яковлевич

Рождение ребёнка
09.06.1901

Сын: Романов Никита Василиевич

Отец ребёнка: Романов Василий Яковлевич

Рождение ребёнка
16.01.1904

Дочь: Романова Татьяна Василиевна

Отец ребёнка: Романов Василий Яковлевич

Рождение ребёнка
01.01.1905

Дочь: Романова Прасковья Василиевна

Отец ребёнка: Романов Василий Яковлевич

Рождение ребёнка
15.11.1908

Сын: Романов Михаил Васильевич

Отец ребёнка: Романов Василий Яковлевич

Рождение ребёнка
26.02.1910

Сын: Романов Иван Василиевич

Отец ребёнка: Романов Василий Яковлевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Романов Василий Яковлевич

Смерть
Неизвестно
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