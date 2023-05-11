Трохименко Алексей Григорьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1743
Дата смерти1798
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1743
Рождение ребёнка
Около 1767
Сын: Трохименко Иван Алексеевич
Мать ребёнка: Трохименко Агафья Павловна
Рождение ребёнка
1773
Дочь: Казанник Татьяна Алексеевна
Мать ребёнка: Трохименко Агафья Павловна
Рождение ребёнка
1776
Сын: Трохименко Михаил Алексеевич
Мать ребёнка: Трохименко Агафья Павловна
Рождение ребёнка
1779
Дочь: Устинья Алексеевна
Мать ребёнка: Трохименко Агафья Павловна
Рождение ребёнка
1787
Сын: Трохименко Емельян Алексеевич
Мать ребёнка: Трохименко Агафья Павловна
Рождение ребёнка
1787
Сын: Трохименко Григорий Алексеевич
Мать ребёнка: Трохименко Агафья Павловна
Рождение ребёнка
1789
Сын: Трохименко Роман Алексеевич
Мать ребёнка: Трохименко Агафья Павловна
Рождение ребёнка
1792
Сын: Трохименко Калистрат Алексеевич
Мать ребёнка: Трохименко Агафья Павловна
Рождение ребёнка
30.01.1795
Сын: Трохименко Иван Алексеевич
Мать ребёнка: Трохименко Агафья Павловна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1798