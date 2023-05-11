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Трохименко Алексей Григорьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1743

Дата смерти

1798

Пол

Мужской

Добавил:

УИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1743

Отец: Трохименко Григорий Тимофеевич

Мать: Трохименко Татьяна Федоровна

Рождение ребёнка
Около 1767

Сын: Трохименко Иван Алексеевич

Мать ребёнка: Трохименко Агафья Павловна

Криски, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1773

Дочь: Казанник Татьяна Алексеевна

Мать ребёнка: Трохименко Агафья Павловна

Криски, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1776

Сын: Трохименко Михаил Алексеевич

Мать ребёнка: Трохименко Агафья Павловна

Криски, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1779

Дочь: Устинья Алексеевна

Мать ребёнка: Трохименко Агафья Павловна

Криски, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1787

Сын: Трохименко Емельян Алексеевич

Мать ребёнка: Трохименко Агафья Павловна

Рождение ребёнка
1787

Сын: Трохименко Григорий Алексеевич

Мать ребёнка: Трохименко Агафья Павловна

Рождение ребёнка
1789

Сын: Трохименко Роман Алексеевич

Мать ребёнка: Трохименко Агафья Павловна

Криски, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1792

Сын: Трохименко Калистрат Алексеевич

Мать ребёнка: Трохименко Агафья Павловна

Криски, Чернігівська область
Рождение ребёнка
30.01.1795

Сын: Трохименко Иван Алексеевич

Мать ребёнка: Трохименко Агафья Павловна

Криски, Чернігівська область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Трохименко Агафья Павловна

Смерть
1798
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