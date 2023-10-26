Гогулева Локтионова Борзова Татьяна Кронидовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гогулева Локтионова Борзова Татьяна Кронидовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1956

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1956

Отец: Борзов Кронид Иванович

Мать: Семенова Анна Егоровна

Рождение ребёнка
1985

Дочь: Карасёва Гогулева Анастасия Александровна

Отец ребёнка: Гогулев Александр

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гогулев Александр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Локтионов Сергей

Отец ребёнка: Локтионов Нет

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Локтионов Нет

Смерть
Неизвестно
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