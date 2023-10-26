Гогулева Локтионова Борзова Татьяна Кронидовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1956
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1956
Отец: Борзов Кронид Иванович
Мать: Семенова Анна Егоровна
Рождение ребёнка
1985
Дочь: Карасёва Гогулева Анастасия Александровна
Отец ребёнка: Гогулев Александр
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Гогулев Александр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Локтионов Сергей
Отец ребёнка: Локтионов Нет
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Локтионов Нет
Смерть
Неизвестно