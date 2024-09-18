Осипова (Крючкова) Екатерина Косминовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиОсипова (Крючкова) Екатерина Косминовна

Осипова (Крючкова) Екатерина Косминовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1893

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1893

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
09.11.1911

Муж: Осипов Иван Сергеевич

Довольное, Доволенский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
15.08.1913

Дочь: Осипова Наталья Ивановна

Отец ребёнка: Осипов Иван Сергеевич

Довольное, Доволенский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
31.07.1915

Дочь: Осипова Евдокия Ивановна

Отец ребёнка: Осипов Иван Сергеевич

Довольное, Доволенский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
05.10.1916

Сын: Осипов Яков Иванович

Отец ребёнка: Осипов Иван Сергеевич

Довольное, Доволенский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
28.10.1918

Дочь: Осипова Пелагия Ивановна

Отец ребёнка: Осипов Иван Сергеевич

Довольное, Доволенский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.