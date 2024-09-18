Осипова (Крючкова) Екатерина Косминовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1893
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1893
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
09.11.1911
Рождение ребёнка
15.08.1913
Дочь: Осипова Наталья Ивановна
Отец ребёнка: Осипов Иван Сергеевич
Рождение ребёнка
31.07.1915
Дочь: Осипова Евдокия Ивановна
Отец ребёнка: Осипов Иван Сергеевич
Рождение ребёнка
05.10.1916
Сын: Осипов Яков Иванович
Отец ребёнка: Осипов Иван Сергеевич
Рождение ребёнка
28.10.1918
Дочь: Осипова Пелагия Ивановна
Отец ребёнка: Осипов Иван Сергеевич
Смерть
Неизвестно