Шеметов Максим — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шеметов Максим

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1777

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1777

Отец: Шеметов Иван

Мать: Шеметова Аксинья

Рождение ребёнка
1814

Дочь: Шеметова Пелагея

Мать ребёнка: Шеметова Мария

Рождение ребёнка
1815

Сын: Шеметов Лаврентий

Мать ребёнка: Шеметова Мария

Рождение ребёнка
1819

Дочь: Шеметова Наталья

Мать ребёнка: Шеметова Мария

Рождение ребёнка
1825

Дочь: Шеметова Юлиана

Мать ребёнка: Шеметова Мария

Рождение ребёнка
1827

Дочь: Шеметова Лепестиния

Мать ребёнка: Шеметова Мария

Рождение ребёнка
1828

Дочь: Шеметова Дарья

Мать ребёнка: Шеметова Мария

Рождение ребёнка
1830

Дочь: Шеметова Евдокия

Мать ребёнка: Шеметова Мария

Рождение ребёнка
1831

Сын: Шеметов Афонасий

Мать ребёнка: Шеметова Мария

Рождение ребёнка
1832

Сын: Шеметов Иван

Мать ребёнка: Шеметова Мария

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шеметова Мария

Смерть
Неизвестно
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