Шеметов Максим
Место рожденияНе указано
Дата рождения1777
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1777
Отец: Шеметов Иван
Мать: Шеметова Аксинья
Рождение ребёнка
1814
Дочь: Шеметова Пелагея
Мать ребёнка: Шеметова Мария
Рождение ребёнка
1815
Сын: Шеметов Лаврентий
Мать ребёнка: Шеметова Мария
Рождение ребёнка
1819
Дочь: Шеметова Наталья
Мать ребёнка: Шеметова Мария
Рождение ребёнка
1825
Дочь: Шеметова Юлиана
Мать ребёнка: Шеметова Мария
Рождение ребёнка
1827
Дочь: Шеметова Лепестиния
Мать ребёнка: Шеметова Мария
Рождение ребёнка
1828
Дочь: Шеметова Дарья
Мать ребёнка: Шеметова Мария
Рождение ребёнка
1830
Дочь: Шеметова Евдокия
Мать ребёнка: Шеметова Мария
Рождение ребёнка
1831
Сын: Шеметов Афонасий
Мать ребёнка: Шеметова Мария
Рождение ребёнка
1832
Сын: Шеметов Иван
Мать ребёнка: Шеметова Мария
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Шеметова Мария
Смерть
Неизвестно