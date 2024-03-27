Ахмеджанова Айша Хайретдин Кызы
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти18.10.1935
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Хайретдин
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Ахмеджанова) Асия
Отец ребёнка: Ахмеджанов Атаулла
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Файзрахман
Отец ребёнка: Ахмеджанов Атаулла
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Дианова (Ахмеджанова) Карима
Отец ребёнка: Ахмеджанов Атаулла
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Афифя
Отец ребёнка: Ахмеджанов Атаулла
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ахмеджанов Абдрахман
Отец ребёнка: Ахмеджанов Атаулла
Рождение ребёнка
1905
Дочь: Бедретдинова (Ахмеджанова) Махера
Отец ребёнка: Ахмеджанов Атаулла
Рождение ребёнка
1907
Сын: Ахмеджанов Летфулла
Отец ребёнка: Ахмеджанов Атаулла
Смерть
18.10.1935