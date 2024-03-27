Ахмеджанова Айша Хайретдин Кызы — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ахмеджанова Айша Хайретдин Кызы

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

18.10.1935

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Хайретдин

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Ахмеджанова) Асия

Отец ребёнка: Ахмеджанов Атаулла

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Файзрахман

Отец ребёнка: Ахмеджанов Атаулла

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Дианова (Ахмеджанова) Карима

Отец ребёнка: Ахмеджанов Атаулла

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Афифя

Отец ребёнка: Ахмеджанов Атаулла

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ахмеджанов Абдрахман

Отец ребёнка: Ахмеджанов Атаулла

Рождение ребёнка
1905

Дочь: Бедретдинова (Ахмеджанова) Махера

Отец ребёнка: Ахмеджанов Атаулла

Рождение ребёнка
1907

Сын: Ахмеджанов Летфулла

Отец ребёнка: Ахмеджанов Атаулла

Смерть
18.10.1935

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