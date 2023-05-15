Кулькова Татьяна Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кулькова Татьяна Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1909

Дата смерти

1979

Пол

Женский

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1909

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
15.11.1938

Дочь: Захарова Нина Яковлевна

Отец ребёнка: Кульков Яков Петрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кокуркина Анна Яковлевна

Отец ребёнка: Кульков Яков Петрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кулькова Зоя Яковлевна

Отец ребёнка: Кульков Яков Петрович

Смерть
1979
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