Кулькова Татьяна Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1909
Дата смерти1979
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1909
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
15.11.1938
Дочь: Захарова Нина Яковлевна
Отец ребёнка: Кульков Яков Петрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кокуркина Анна Яковлевна
Отец ребёнка: Кульков Яков Петрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кулькова Зоя Яковлевна
Отец ребёнка: Кульков Яков Петрович
Смерть
1979