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Шамсиракан Мухаметвалиева
Шамсиракан Мухаметвалиева
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Место рождения
Девятерня
Дата рождения
1818
Пол
Женский
Отец
Мухаметвалий Топтаров
1797 г.р.
Мать
Сахиба
1796 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АА
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1818
Отец:
Мухаметвалий Топтаров
Мать:
Сахиба
Девятерня
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