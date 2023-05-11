Шамсиракан Мухаметвалиева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шамсиракан Мухаметвалиева

Место рождения

Девятерня

Дата рождения

1818

Пол

Женский

Отец

1797 г.р.

Мать

1796 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1818

Отец: Мухаметвалий Топтаров

Мать: Сахиба

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