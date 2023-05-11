Яруллин Загидулла Яруллович
Место рождения
Дата рождения1888
Дата смерти1964
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1908
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1964