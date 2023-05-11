Яруллин Загидулла Яруллович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Яруллин Загидулла Яруллович

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Место рождения

Малая Сунь

Дата рождения

1888

Дата смерти

1964

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Копии:
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888

Отец: не указан

Мать: не указана

Место жительства
С 1908
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1964
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