Овчинников Николай Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.05.1945
Дата смерти23.11.2012
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.05.1945
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
31.12.1968
Рождение ребёнка
02.06.1969
Рождение ребёнка
27.01.1972
Рождение ребёнка
24.11.1973
Рождение ребёнка
03.03.1986
Смерть
23.11.2012
Похороны
Неизвестно