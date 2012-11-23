Овчинников Николай Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Овчинников Николай Николаевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.05.1945

Дата смерти

23.11.2012

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1948 г.р.

Дети

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Добавил:

ИМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.05.1945

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
31.12.1968

Жена: Овчинникова Наталья Леонидовна

Свирск, Свирское, Иркутская область
Рождение ребёнка
02.06.1969

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Овчинникова Наталья Леонидовна

Свирск, Свирское, Иркутская область
Рождение ребёнка
27.01.1972

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Овчинникова Наталья Леонидовна

Свирск, Свирское, Иркутская область
Рождение ребёнка
24.11.1973

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Овчинникова Наталья Леонидовна

Свирск, Свирское, Иркутская область
Рождение ребёнка
03.03.1986

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Овчинникова Наталья Леонидовна

Свирск, Свирское, Иркутская область
Смерть
23.11.2012
Свирск, Свирское, Иркутская область
Похороны
Неизвестно
Свирск, Свирское, Иркутская область
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