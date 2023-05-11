Рогачова Мария Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиРогачова Мария Сергеевна

Рогачова Мария Сергеевна

Место рождения

Липецк

Дата рождения

02.04.1919

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

AC
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.04.1919

Отец: не указан

Мать: не указана

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close