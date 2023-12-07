Ирина Степановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1776
Дата смертиПосле 1834
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1776
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1801
Дочь: Параскева Павловна
Отец ребёнка: Павел Иванович
Рождение ребёнка
Вычислено 1804
Дочь: Елена Павловна
Отец ребёнка: Павел Иванович
Рождение ребёнка
Вычислено 1806
Дочь: Дарья Павловна
Отец ребёнка: Павел Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Павел Иванович
Место жительства
Неизвестно
Павловское, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
После 1834