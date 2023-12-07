Ирина Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ирина Степановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1776

Дата смерти

После 1834

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Вычислено 1775 г.р.

Дети

Вычислено 1801 г.р.
Вычислено 1804 г.р.
Вычислено 1806 г.р.

Добавил:

АЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1776

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Вычислено 1801

Дочь: Параскева Павловна

Отец ребёнка: Павел Иванович

Рождение ребёнка
Вычислено 1804

Дочь: Елена Павловна

Отец ребёнка: Павел Иванович

Рождение ребёнка
Вычислено 1806

Дочь: Дарья Павловна

Отец ребёнка: Павел Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Павел Иванович

Место жительства
Неизвестно
Павловское, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
После 1834
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