Игнатова (Мурзина) Елена Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения16.05.1978
ПолЖенский
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.05.1978
Отец: Мурзин Петр Петрович
Мать: Мурзина Надежда Ивановна
Рождение ребёнка
29.07.2000
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Игнатов Алексей Васильевич
Петропавловск, Петропавловская городская администрация, Северо-Казахстанская область
Рождение ребёнка
16.08.2012
Дочь: Игнатова Елизавета Алексеевна
Отец ребёнка: Игнатов Алексей Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно