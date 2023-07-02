Игнатова (Мурзина) Елена Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Игнатова (Мурзина) Елена Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.05.1978

Пол

Женский

Добавил:

ЕИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.05.1978

Отец: Мурзин Петр Петрович

Мать: Мурзина Надежда Ивановна

Рождение ребёнка
29.07.2000

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Игнатов Алексей Васильевич

Петропавловск, Петропавловская городская администрация, Северо-Казахстанская область
Рождение ребёнка
16.08.2012

Дочь: Игнатова Елизавета Алексеевна

Отец ребёнка: Игнатов Алексей Васильевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Игнатов Алексей Васильевич

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