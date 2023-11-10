Кульберг (Kulberg) Александр Ильич (Aleksandr Ilich) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кульберг (Kulberg) Александр Ильич (Aleksandr Ilich)

Место рождения

Шалинское, Манский муниципальный район, Красноярский край

Дата рождения

1921

Дата смерти

12.09.1942

Пол

Мужской

Добавил:

НЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1921

Отец: Кульберг Илья Федорович

Мать: Кульберг Марина

Шалинское, Манский муниципальный район, Красноярский край
Военная служба
Неизвестно
Богучаны, Богучанский муниципальный район, Красноярский край
Богучанский РВК
Смерть
12.09.1942
Городище, Городищенский муниципальный район, Волгоградская область
Причина смерти: На войне
Похороны
Неизвестно
Городищенский район, Сталинградская область
«Южн. Вышки, между д. Орловка и д. Городище, в 300 м от деревни. Могила № 32.»
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