(Трефилова) Ирина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Трефилова) Ирина

Место рождения

д. Юдчино, Ярский район, Удмуртия

Дата рождения

11.04.1886

Пол

Женский

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.04.1886

Отец: Трефилов Матвей

Мать: Трефилова Акулина

д. Юдчино, Ярский район, Удмуртия
Бракосочетание
20.01.1906

Муж: Попов Михаил

д. Юдчино, Ярский район, Удмуртия
Рождение ребёнка
19.03.1906

Дочь: Мертворожденные дочери

Отец ребёнка: Попов Михаил

Бачумово, Удмуртия
Рождение ребёнка
21.01.1907

Сын: Попов Максим

Отец ребёнка: Попов Михаил

д. Юдчино, Ярский район, Удмуртия
Рождение ребёнка
14.04.1908

Сын: Попов Георгий

Отец ребёнка: Попов Михаил

Бачумово, Удмуртия
Рождение ребёнка
10.06.1910

Сын: Попов Илья

Отец ребёнка: Попов Михаил

Бачумово, Удмуртия
Рождение ребёнка
12.08.1913

Сын: Попов Андрей

Отец ребёнка: Попов Михаил

Бачумово, Удмуртия
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