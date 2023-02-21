(Трефилова) Ирина
Место рожденияд. Юдчино, Ярский район, Удмуртия
Дата рождения11.04.1886
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.04.1886
Отец: Трефилов Матвей
Мать: Трефилова Акулина
д. Юдчино, Ярский район, Удмуртия
Бракосочетание
20.01.1906
Муж: Попов Михаил
д. Юдчино, Ярский район, Удмуртия
Рождение ребёнка
19.03.1906
Дочь: Мертворожденные дочери
Отец ребёнка: Попов Михаил
Бачумово, Удмуртия
Рождение ребёнка
21.01.1907
Сын: Попов Максим
Отец ребёнка: Попов Михаил
д. Юдчино, Ярский район, Удмуртия
Рождение ребёнка
14.04.1908
Сын: Попов Георгий
Отец ребёнка: Попов Михаил
Бачумово, Удмуртия
Рождение ребёнка
10.06.1910
Сын: Попов Илья
Отец ребёнка: Попов Михаил
Бачумово, Удмуртия
Рождение ребёнка
12.08.1913
Сын: Попов Андрей
Отец ребёнка: Попов Михаил
Бачумово, Удмуртия