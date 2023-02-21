Теплицкая Елена (Элка)
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1919
Сын: Теплицкий Наум Израйлевич
Отец ребёнка: Теплицкий Игорь Моисеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Теплицкий Михаил Израйлевич
Отец ребёнка: Теплицкий Игорь Моисеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Наталья И
Отец ребёнка: Теплицкий Игорь Моисеевич
Смерть
Неизвестно