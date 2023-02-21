Теплицкая Елена (Элка) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Теплицкая Елена (Элка)

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1919

Сын: Теплицкий Наум Израйлевич

Отец ребёнка: Теплицкий Игорь Моисеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Теплицкий Михаил Израйлевич

Отец ребёнка: Теплицкий Игорь Моисеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Наталья И

Отец ребёнка: Теплицкий Игорь Моисеевич

Смерть
Неизвестно
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