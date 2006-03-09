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Денк Анна Ильинична
Денк Анна Ильинична
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
09.03.2006
Пол
Женский
Отец
Баталин Андрей Георгиевич
1982 г.р.
Мать
Денк Екатерина Александровна
Дети
Не указаны
Добавил:
ЕД
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.03.2006
Отец:
Баталин Андрей Георгиевич
Мать:
Денк Екатерина Александровна
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