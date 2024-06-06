Лейко Михаил
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1936
Дата смертиМежду 2000 и 2015
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1936
Отец: Лейко Фёдор
Мать: Лейко Прасковья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Лейко) Раиса
Мать ребёнка: Лейко Анна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Лейко Владимир
Мать ребёнка: Лейко Анна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Лейко Михаил
Мать ребёнка: Лейко Анна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Лейко Анна
Смерть
Между 2000 и 2015