Лейко Михаил Около 1936 — найти родственников по фамилии на Familio
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Лейко Михаил

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1936

Дата смерти

Между 2000 и 2015

Пол

Мужской

Добавил:

ПА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1936

Отец: Лейко Фёдор

Мать: Лейко Прасковья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Лейко) Раиса

Мать ребёнка: Лейко Анна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лейко Владимир

Мать ребёнка: Лейко Анна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лейко Михаил

Мать ребёнка: Лейко Анна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лейко Анна

Смерть
Между 2000 и 2015

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