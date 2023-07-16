Ефимова Мариамна Кузьминична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ефимова Мариамна Кузьминична

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1872

Сын: Ефимов Иван Григорьевич

Отец ребёнка: Ефимов Григорий Артемьевич

Щербинино, Некоузский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1880

Дочь: Соловьева Пелагея Григорьевна

Отец ребёнка: Ефимов Григорий Артемьевич

Щербинино, Некоузский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
23.01.1892

Сын: Ефимов Григорий Григорьевич

Отец ребёнка: Ефимов Григорий Артемьевич

Щербинино, Некоузский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
Неизвестно
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