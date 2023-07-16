Ефимова Мариамна Кузьминична
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1872
Отец ребёнка: Ефимов Григорий Артемьевич
Рождение ребёнка
1880
Дочь: Соловьева Пелагея Григорьевна
Отец ребёнка: Ефимов Григорий Артемьевич
Рождение ребёнка
23.01.1892
Сын: Ефимов Григорий Григорьевич
Отец ребёнка: Ефимов Григорий Артемьевич
Смерть
Неизвестно