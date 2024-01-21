Аскерова Ниса
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Аскеров Нифтулла Гамзатович
Отец ребёнка: Аскеров Гамза
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Аскеров Мамедали Гамзатович
Отец ребёнка: Аскеров Гамза
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Аскеров Алейдар Гамзатович
Отец ребёнка: Аскеров Гамза
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Аскеров Мирзаман Гамзатович
Отец ребёнка: Аскеров Гамза
Смерть
Неизвестно