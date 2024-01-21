Аскерова Ниса — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Аскерова Ниса

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Аскеров Нифтулла Гамзатович

Отец ребёнка: Аскеров Гамза

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Аскеров Мамедали Гамзатович

Отец ребёнка: Аскеров Гамза

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Аскеров Алейдар Гамзатович

Отец ребёнка: Аскеров Гамза

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Аскеров Мирзаман Гамзатович

Отец ребёнка: Аскеров Гамза

Смерть
Неизвестно
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