Пендрагон Айдар — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пендрагон Айдар

Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.06.2022

Пол

Мужской

Отец

2000 г.р.

Мать

2002 г.р.

Жена

2010 г.р.

Дети

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Добавил:

АХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.06.2022

Отец: Пендрагон Артур

Мать: Найтмермун Хелен

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Харрис-Калаган Рэйвен

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Харрис-Калаган Рэйвен

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Харрис-Калаган Рэйвен

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