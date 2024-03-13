Морозова Людмила Егоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Морозов Егор
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Морозов Владислав Николаевич
Отец ребёнка: Махно Николай
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Морозов Виктор Николаевич
Отец ребёнка: Махно Николай
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Махно Николай
Смерть
Неизвестно