Морозова Людмила Егоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Морозова Людмила Егоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

КК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Морозов Егор

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Морозов Владислав Николаевич

Отец ребёнка: Махно Николай

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Морозов Виктор Николаевич

Отец ребёнка: Махно Николай

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Махно Николай

Смерть
Неизвестно
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