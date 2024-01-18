Щевьев Алексей Павлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Щевьев Алексей Павлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1866

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1866

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1888

Дочь: Щевьева Вера Алексеевна

Мать ребёнка: Карпова Анна Ефимовна

Рождение ребёнка
После 1899

Дочь: Щевьева Пелагея Алексеевна

Мать ребёнка: Карпова Анна Ефимовна

с. Коровка Рязанская губерния, Сапожковский уезд, Михеевская волость
Рождение ребёнка
Около 1906

Дочь: Щевьева Домна Алексеевна

Мать ребёнка: Карпова Анна Ефимовна

с. Коровка Рязанская губерния, Сапожковский уезд, Михеевская волость
Рождение ребёнка
После 1908

Сын: Щевьев Федор Алексеевич

Мать ребёнка: Карпова Анна Ефимовна

с. Коровка Рязанская губерния, Сапожковский уезд, Михеевская волость
Рождение ребёнка
Около 1908

Дочь: Щевьева Анастасия Алексеевна

Мать ребёнка: Карпова Анна Ефимовна

с. Коровка Рязанская губерния, Сапожковский уезд, Михеевская волость
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Карпова Анна Ефимовна

Смерть
Неизвестно
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