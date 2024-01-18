Щевьев Алексей Павлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1866
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1888
Дочь: Щевьева Вера Алексеевна
Мать ребёнка: Карпова Анна Ефимовна
Рождение ребёнка
После 1899
Дочь: Щевьева Пелагея Алексеевна
Мать ребёнка: Карпова Анна Ефимовна
с. Коровка Рязанская губерния, Сапожковский уезд, Михеевская волость
Рождение ребёнка
Около 1906
Дочь: Щевьева Домна Алексеевна
Мать ребёнка: Карпова Анна Ефимовна
с. Коровка Рязанская губерния, Сапожковский уезд, Михеевская волость
Рождение ребёнка
После 1908
Мать ребёнка: Карпова Анна Ефимовна
с. Коровка Рязанская губерния, Сапожковский уезд, Михеевская волость
Рождение ребёнка
Около 1908
Дочь: Щевьева Анастасия Алексеевна
Мать ребёнка: Карпова Анна Ефимовна
с. Коровка Рязанская губерния, Сапожковский уезд, Михеевская волость
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Карпова Анна Ефимовна
Смерть
Неизвестно