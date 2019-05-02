Федотов Виктор Сергеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиФедотов Виктор Сергеевич

Федотов Виктор Сергеевич

Место рождения

Напольные Выселки

Дата рождения

02.05.1929

Дата смерти

12.02.2000

Пол

Мужской

Добавил:

ЮК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.05.1929

Отец: Федотов Сергей Андреевич

Мать: Федотова Анна Михайловна

Бракосочетание
?.12.1957

Жена: Федотова Нина Сергеевна

Рождение ребёнка
08.04.1959

Сын: Федотов Сергей Викторович

Мать ребёнка: Федотова Нина Сергеевна

Рождение ребёнка
18.03.1969

Дочь: Каленик Юлия Викторовна

Мать ребёнка: Федотова Нина Сергеевна

Смерть
12.02.2000
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close