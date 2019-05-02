Федотов Виктор Сергеевич
Место рождения
Дата рождения02.05.1929
Дата смерти12.02.2000
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.05.1929
Отец: Федотов Сергей Андреевич
Мать: Федотова Анна Михайловна
Бракосочетание
?.12.1957
Жена: Федотова Нина Сергеевна
Рождение ребёнка
08.04.1959
Сын: Федотов Сергей Викторович
Мать ребёнка: Федотова Нина Сергеевна
Рождение ребёнка
18.03.1969
Дочь: Каленик Юлия Викторовна
Мать ребёнка: Федотова Нина Сергеевна
Смерть
12.02.2000