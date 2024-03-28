Салчак Чагар-оол Седен-оолович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Салчак Лопсан-Чимит Чагар-оолович
Мать ребёнка: Дупшун Меңги Мөңгеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Салчак Чайнаа Чагар-ооловна
Мать ребёнка: Дупшун Меңги Мөңгеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Дупшун Меңги Мөңгеевна