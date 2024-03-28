Салчак Чагар-оол Седен-оолович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Салчак Чагар-оол Седен-оолович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Салчак Лопсан-Чимит Чагар-оолович

Мать ребёнка: Дупшун Меңги Мөңгеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Салчак Чайнаа Чагар-ооловна

Мать ребёнка: Дупшун Меңги Мөңгеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дупшун Меңги Мөңгеевна

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