Старовойтова Нина Филипповна
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.05.1910
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.05.1910
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
07.08.1948
Дочь: Толстикова Светлана Михайловна
Отец ребёнка: Старовойтов Михаил Николаевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Орехова Людмила Михайловна
Отец ребёнка: Старовойтов Михаил Николаевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Старовойтов Вячеслав Михайлович
Отец ребёнка: Старовойтов Михаил Николаевич
Смерть
Неизвестно
Тольятти, Тольятти, Самарская область