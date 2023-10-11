Старовойтова Нина Филипповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Старовойтова Нина Филипповна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.05.1910

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.05.1910

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
07.08.1948

Дочь: Толстикова Светлана Михайловна

Отец ребёнка: Старовойтов Михаил Николаевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Орехова Людмила Михайловна

Отец ребёнка: Старовойтов Михаил Николаевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Старовойтов Вячеслав Михайлович

Отец ребёнка: Старовойтов Михаил Николаевич

Смерть
Неизвестно
Тольятти, Тольятти, Самарская область
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