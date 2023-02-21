Канар (Canard) Николь (Nicolle) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Канар (Canard) Николь (Nicolle)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

15.01.1648

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Канар Пьер

Мать: Жорж Мадлен

Бракосочетание
09.02.1641

Муж: Маньен Бенуа

Ле Виллар, департамент Сона и Луара, Бургундия-Франш-Конте, Франция
Рождение ребёнка
03.09.1643

Дочь: Маньен Франсуаза

Отец ребёнка: Маньен Бенуа

Ле Виллар, департамент Сона и Луара, Бургундия-Франш-Конте, Франция
Смерть
15.01.1648
Ле Виллар, департамент Сона и Луара, Бургундия-Франш-Конте, Франция
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