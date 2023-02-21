Канар (Canard) Николь (Nicolle)
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти15.01.1648
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Канар Пьер
Мать: Жорж Мадлен
Бракосочетание
09.02.1641
Муж: Маньен Бенуа
Ле Виллар, департамент Сона и Луара, Бургундия-Франш-Конте, Франция
Рождение ребёнка
03.09.1643
Дочь: Маньен Франсуаза
Отец ребёнка: Маньен Бенуа
Ле Виллар, департамент Сона и Луара, Бургундия-Франш-Конте, Франция
Смерть
15.01.1648
Ле Виллар, департамент Сона и Луара, Бургундия-Франш-Конте, Франция