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Лодейщиков Мартын Леонтиев

Место рождения

Старикова, Каменский, Свердловская область

Дата рождения

Вычислено 1812 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

С 1780 по 1781 г.р.

Мать

Вычислено 1781 г.р.

Жена

Вычислено 1812 г.р.

Дети

Добавил:

OV
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1812 ст.

Отец: Лодейщиков Леонтий Иванов

Мать: Лодейщикова Евдокия Космина

Старикова, Каменский, Свердловская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1833 ст.

Сын: Лодейщиков Фёдор Мартынов

Мать ребёнка: Лодейщикова Юлиана Иванова

Старикова, Каменский, Свердловская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1836 ст.

Дочь: Татьяна Мартынова

Мать ребёнка: Лодейщикова Юлиана Иванова

Старикова, Каменский, Свердловская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1837 ст.

Сын: Лодейщиков Даниил Мартынов

Мать ребёнка: Лодейщикова Юлиана Иванова

Старикова, Каменский, Свердловская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лодейщикова Юлиана Иванова

Смерть
Неизвестно
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