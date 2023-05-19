Лодейщиков Мартын Леонтиев
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1812 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1812 ст.
Рождение ребёнка
Вычислено 1833 ст.
Сын: Лодейщиков Фёдор Мартынов
Мать ребёнка: Лодейщикова Юлиана Иванова
Рождение ребёнка
Вычислено 1836 ст.
Дочь: Татьяна Мартынова
Мать ребёнка: Лодейщикова Юлиана Иванова
Рождение ребёнка
Вычислено 1837 ст.
Сын: Лодейщиков Даниил Мартынов
Мать ребёнка: Лодейщикова Юлиана Иванова
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно