Бухарцова (Сентемова) Анна Никифорова
Место рождения
Дата рожденияОколо 1757
Дата смертиПосле 1797
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1757
Рождение ребёнка
Около 1789
Отец ребёнка: Бухарцов Ефим Терентьев
Рождение ребёнка
Около 1794
Дочь: Ольга Ефимова
Отец ребёнка: Бухарцов Ефим Терентьев
Рождение ребёнка
06.11.1797 ст.
Отец ребёнка: Бухарцов Ефим Терентьев
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
ясашная крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1797