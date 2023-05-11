Бухарцова (Сентемова) Анна Никифорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бухарцова (Сентемова) Анна Никифорова

Место рождения

Боровинской

Дата рождения

Около 1757

Дата смерти

После 1797

Пол

Женский

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1757

Отец: Сентемов Никифор (Иванов)

Мать: Сентемова Анисья Фокеева

Рождение ребёнка
Около 1789

Сын: Бухарцов Василий Ефимов

Отец ребёнка: Бухарцов Ефим Терентьев

Рождение ребёнка
Около 1794

Дочь: Ольга Ефимова

Отец ребёнка: Бухарцов Ефим Терентьев

Рождение ребёнка
06.11.1797 ст.

Сын: Бухарцов Павел Ефимов

Отец ребёнка: Бухарцов Ефим Терентьев

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бухарцов Ефим Терентьев

Работа или профессия
Неизвестно
ясашная крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1797
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