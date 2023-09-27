Гостева Александра Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГостева Александра Васильевна

Гостева Александра Васильевна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.08.1964

Пол

Женский

Добавил:

ТШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.08.1964

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.05.1977

Дочь: Денисовская Наталья Николаевна

Отец ребёнка: Гостев Николай Иванович

Рождение ребёнка
21.05.1980

Дочь: Шитова Татьяна Николаевна

Отец ребёнка: Гостев Николай Иванович

Рождение ребёнка
27.01.1983

Дочь: Бабчинская Любовь Николаевна

Отец ребёнка: Гостев Николай Иванович

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close