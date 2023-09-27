Гостева Александра Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.08.1964
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.08.1964
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.05.1977
Дочь: Денисовская Наталья Николаевна
Отец ребёнка: Гостев Николай Иванович
Рождение ребёнка
21.05.1980
Дочь: Шитова Татьяна Николаевна
Отец ребёнка: Гостев Николай Иванович
Рождение ребёнка
27.01.1983
Дочь: Бабчинская Любовь Николаевна
Отец ребёнка: Гостев Николай Иванович