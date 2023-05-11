Кузьмин Михаил Кузьмич
Место рождения
Дата рождения17.10.1915
Дата смерти29.11.1941
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.10.1915
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1931 по 1937
Место жительства
По 1931
Смерть
29.11.1941
Кордон Спасский, Тихвинский р-н, Ленинградская обл.