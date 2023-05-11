Кузьмин Михаил Кузьмич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКузьмин Михаил Кузьмич

Кузьмин Михаил Кузьмич

Место рождения

Старое Тябердино

Дата рождения

17.10.1915

Дата смерти

29.11.1941

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Страница этого человека добавлена редакцией проекта Familio. Вы можете создать ее копию, чтобы вносить изменения и использовать страницу в своих генеалогических проектах, или предложить правки к странице в обсуждении.

Копии:
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.10.1915

Отец: не указан

Мать: не указана

Место жительства
С 1931 по 1937
Место жительства
По 1931
Смерть
29.11.1941
Кордон Спасский, Тихвинский р-н, Ленинградская обл.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close