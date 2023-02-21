Быков Афанасий Афанасьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1900
Дата смерти1942
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Между 1928 и 1929
Сын: Быков Алексей Афанасьевич
Мать ребёнка: Быкова Евдокия Васильевна
Рождение ребёнка
?.05.1931
Сын: Быков Николай Афанасьевич
Мать ребёнка: Быкова Евдокия Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1942