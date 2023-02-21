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Быков Афанасий Афанасьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1900

Дата смерти

1942

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1899 г.р.

Дети

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Между 1928 и 1929

Сын: Быков Алексей Афанасьевич

Мать ребёнка: Быкова Евдокия Васильевна

Рождение ребёнка
?.05.1931

Сын: Быков Николай Афанасьевич

Мать ребёнка: Быкова Евдокия Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Быкова Евдокия Васильевна

Смерть
1942
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