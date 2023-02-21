Ситковская Елизавета Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Татьяна Фёдоровна
Отец ребёнка: Ситковский Фёдор Арсентьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ситковский Александр Фёдорович
Отец ребёнка: Ситковский Фёдор Арсентьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ситковский Арсений Фёдорович
Отец ребёнка: Ситковский Фёдор Арсентьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно