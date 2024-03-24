Гюльмамедов Джалил
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
18.11.1973
Дочь: Гюльмамедова Кифаят Джалил кызы
Мать ребёнка: Гюльмамедова Зилейха
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Гюльмамедова Нарын Джалил кызы
Мать ребёнка: Гюльмамедова Зилейха
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Гюльмамедова Басти Джалил кызы
Мать ребёнка: Гюльмамедова Зилейха
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Гюльмамедова Чичаг Джалил кызы
Мать ребёнка: Гюльмамедова Зилейха
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гюльмамедов Мушвиг Джалил оглы
Мать ребёнка: Гюльмамедова Зилейха
Смерть
Неизвестно