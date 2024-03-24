Гюльмамедов Джалил — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гюльмамедов Джалил

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
18.11.1973

Дочь: Гюльмамедова Кифаят Джалил кызы

Мать ребёнка: Гюльмамедова Зилейха

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Гюльмамедова Нарын Джалил кызы

Мать ребёнка: Гюльмамедова Зилейха

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Гюльмамедова Басти Джалил кызы

Мать ребёнка: Гюльмамедова Зилейха

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Гюльмамедова Чичаг Джалил кызы

Мать ребёнка: Гюльмамедова Зилейха

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гюльмамедов Мушвиг Джалил оглы

Мать ребёнка: Гюльмамедова Зилейха

Смерть
Неизвестно
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